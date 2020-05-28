مقتل القائد الميداني «حسام دريدر» شقيق آمر مليشيا الضمان تاجوراء بمحور وادي الربيع

أفاد مراسل “الساعة 24” بمقتل القائد الميداني “حسام دريدر” شقيق آمر مليشيا الضمان تاجوراء بمحور وادي الربيع في اشتباكات مع القوات المسلحة.

وأكد مراسلنا، أن القائد الميداني في المليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق “حسام دريدر” قُتل في اشتباكات مسلحة مع قوات الجيش الوطني، التي تمكنت من تكبيد المليشيات خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

وكان ما يعرف بـ”لواء الصمود” بقيادة المعاقب دولياً صلاح بادي، قد نعى اليوم الخميس، مقتل القيادي البارز في المليشيات المسلحة المدعو «حكيم الزواوي» والذي لقي حتفه في محور وادي الربيع في اشتباكات ضد القوات المسلحة.

وقالت “مليشيا الصمود” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الشيخ حكيم استشهد، متابعة:” ودعنا اليوم أسد من أسود ليبيا رجل الاقتحامات الصادق الثابت على المبدأ، الأسد امحارب، الهزبر المناضل، الشيخ المجاهد الفارس القائد الثائر الحكيم الشيخ حكيم” على حد وصفها.

وكان مصدر عسكري مطلع، قد أفاد في تصريحات خاصة لـ”الساعة24″، في وقت سابق اليوم، مقتل معاون آمر غرفة النهر “محمد مختار الضلعة”، والذي ينتمي إلى مدينة مصراتة في محور وادي الربيع، خلال الاشتباكات مع القوات المسلحة، اليوم الخميس.

وأوضح مراسل “الساعة 24″، أن القوات المسلحة تمكنت من استعادة السيطرة على مثلث الكهرباء في محور عين زارة، واشتداد حدة المواجهات العنيفة في محاور «عين زارة – وادي الربيع – الرملة – كازيرما» بين القوات المسلحة والمليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.

ومن جانبها أكدت عمليات الإعلام الحربي أن القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين في محور عين زارة بعد محاولة التقدم لمثلث الكهرباء، وانتهت بمقتل عدد من عناصرهم وفشلهم في السيطرة على مواقعنا.

وأوضح مصدر عسكري، أنه تم قتل القيادي البارز في المليشيات المسلحة المدعو «حكيم الزواوي» في محور وادي الربيع.