الجمعية العامة للقبائل العربية تتضامن مع مجلس مشائخ واعيان ليبيا

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية ( خاص ) |

28 May, 2020

تلقى رئيس المجلس الاعلى لمشائخ واعيان ليبيا رسالة تأييد من الجمعية العامة للقبائل العربية ( ومقرها القاهرة ) تؤيد موقف المجلس من الغزو التركي لليبيا.

وجاء في نص الرسالة الذي تحصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منها أن ” الجمعية العامة للقبائل العربية تتوجه بخالص التقدير الى المجلس الاعلى لمشائخ واعيان ليبيا لموقفه في مواجهة الغزو التركي الذي تتعرض له ليبيا ووقوفه الى جانب القوات المسلحة العربية الليبية ضد الغزو الغاشم “

وأكدت الجمعية في رسالتها على أنها ” تؤيد البيان الصادر من المجلس بتاريخ السابع عشر من مايو 2020 الذي يسجل نضالا جديدا على الاراضي الليبية سيذكره التاريخ ضد من تسول له نفسه غزو ليبيا “.