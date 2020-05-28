بلدية سبها تفرض حظرا تاما حتى الثامن من الشهر القادم

أصدر عميد بلدية سبها الشاوش غربال قرارا يقضي بحظر التجول حظرا تاما اعتبارا من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين 8/6/2020.

ويقضي قرار عميد البلدية رقم 16 لسنة 2020 بغلق جميع المنافذ البرية لمدينة سبها أمام حركة المرور طوال المدة المحددة ويمنع الدخول والخروج منها باستثناء حالات المرضى أو المواطنين من مقيمي المدينة القادمين من خارجها أو دخول السلع الغذائية أو الإمدادات الدوائية والطبية والإغاثية أو الوقود.

واستثنى القرار الشركة العامة للنظافة والعاملين بقطاع الصحة والأجهزة الأمنية وفرق الهلال الأحمر وفرق الصيانة بمكتب المياه والصرف الصحي ومكتب الصيانة بشركة الكهرباء سبها ومكتب سبها للهيئة الطبية الدولية والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة الصغيرة بالأحياء ومخاتير المحلات.