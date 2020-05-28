المسماري يعلن مقتل العشرات من الميليشيات والمرتزقة في معارك طرابلس اليوم

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري مقتل العشرات من الميليشيات والمرتزقة السوريين ,والاتراك في المواجهات التي دارت اليوم مع القوات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري في ايجاز صحفي أن حصيلة قتلى المليشيات بلغت الثلاثين قتيلا بينما فاقت حصيلة قتلى المرتزقة السوريين سبعة وثلاثين قتيلا من أبرزهم أبو الكنج جاسم القائد العسكري لمليشيا سليمان شاه السورية وأكثر من مئة جريح أغلبهم في حالة حرجة.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة أن المعارك لازالت مستمرة وانتصارات القوات المسلحة تتوالى.

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