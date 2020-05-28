بينهم قيادات بارزة.. مصادر: حصيلة أولية لضحايا قوات الوفاق في معارك اليوم – اسماء

تداولت مصادر مطلعة قائمة أولية ضمت عدد ” 20 ” قتيل من عناصر قوات الوفاق والمرتزقة، والذين قتلوا خلال المعارك التي اندلعت منذ صباح اليوم الخميس ضد قوات الجيش الوطني الليبي في محاور القتال.

وبحسب المصادر فقد تمكنت القوات المسلحة من سحب عدد آخر من الجثث والبالغ ” 9 ” بعد أن قتلت خلال المواجهات وتركت بميدان المعركة.

وأشارت المصادر إلى أن الحصيلة لا تشمل قتلى المرتزقة السوريين.

ونوهت المصادر إلى أن أقل التقديرات لعدد قتلى عناصر قوات الوفاق والمرتزقة السوريين مجتمعة خلال الاسبوع الحالي يتجاوز ( 150 ) قتيل.

وكانت مصادر محلية أكدت تجدد الاشتباكات في محوري وادي الربيع و الرملة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس ، مشيرةً إلى وقوع قصف بالمدفعية الثقيلة بمنطقتي وادي الربيع، والرملة بمحيط مطار طرابلس.

ويأتي التصعيد عقب رفض قوات الوفاق القبول بهدنة أنسانية والتراجع لـ3 كم في مبادرة عرضتها القيادة العامة للجيش الوطني.

وفيما يلي اسماء قتلى قوات الوفاق في معارك الخميس 28 مايو 2020 بينهم قيادات بارزة :

1- عبدالحكيم الزواوي ” مصراته “

2- طه اسماعيل القمودي بلعيد ” مشماشه ” جنزور .

4- محمد مختار الضلعة ” مصراتة “

5- أيمن جمعة معتوق حميدة ” مسلاته ” .

6- حسام دريدر ” تاجوراء ” .

7- عبدالسلام الشماح ” الغرارات – طرابلس ” .

8- عادل خليل سالم ” مصراتة ” .

9 – بشير عبدالعظيم جود ” الخمس ” .

10- هيثم علي كساب الزاوي ” الزاويه ” .

11- عدنان ابوشهيوه ” الزاويه ” .

12- محمد الجفائري ” زليتن ” .

13- أيمن طارق العريفي ” الزاوية ” .

14- نعيم درواش ” تاجوراء ” .

15- طارق صلاح العريفي ” جنزور ” .

16- محمد عبدالله كرسم ” بلدوزر ” مصراتة .

17- محمد الحجاجي ” طرابلس ” .

18- همام حامد ” تاجوراء ” .

19- علي عون ” تاجوراء ” .

20- احمد المبروك ” جنزور ” .

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