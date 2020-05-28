الغزوي : أبطالنا أثخنوا اليوم في المليشيات السورية والليبية الموالية لتركيا بدرس قاسٍ

ليبيا – أعلن لواء مبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية صد هجوم ضخم لـ ” المليشيات ” على طول مختلف محاور جنوب العاصمة طرابلس مؤكدًا أن ” القوات المسلحة لقنتهم درسًا لن ينسوه وأتخنت فيهم بالقتلى والمصابين ” .

وقال اللواء الغزوي أن الهجوم شارك به مالايقل عن 1500 مرتزق سوري وفقاً لاعترافات أحد الأسرى الذين تم أسرهم اليوم إضافة لعدد آخرمن ” المليشيات الليبية الموالية لتركيا ” .

وأضاف بأن هذا العمل كلف القوات المهاجمة فاتورة باهظة الثمن في الأرواح بحصيلة فاقت 60 قتيل بين ليبيين وسوريين بينهم قادة من الجنسيتين اضافة لإصابة مايفوق 100 ما أضطر المستشفيات التي تستقبلهم الى إطلاق نداءات التبرع بالدم .

وأعرب الغزوي عن أسفه من أن يُقتل عدد من عناصر المليشيات الليبيين وهم يحاولون إنقاذ مجموعة من الضباط الأتراك الذين يغزون بلادهمبعد أن تمت محاصرتهم قبل قتلهم لتنسحب المجموعات المهاجمة بعد تأكدها من مقتل المجموعة التركية السورية .

وفي ختام حديثه أشاد الغزوي بـ ” ببطولات القوات المسلحة من أفراد وضباط وضباط صف وجنود ” مؤكدًا أن هؤلاء من جميع مناطق ليبيا قد إختلط عرقهم و دمائهم من أجل التصدي للعدوان التركي الموهوم بالعثمانية الجديدة ومرتزقتهم السوريين الزنادقة، وذلك وفق تعبيره .

المرصد – متابعات

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