وزير الصحة الدكتور سعد عقوب يدعو للتقيّد بحظر التجوال وتطبيق إجراءات عزل المدن لحين حصر الفيروس

البيضاء 28 مايو 2020 (وال)- دعا وزير الصحة في الحكومة الليبية سكان مدينة سبها وما جاورها، إلى ضرورة التقيّد بحظر التجوال، وتطبيق إجراءات عزل المدن لبلدية سبها وما جاورها، إلى حين انحصار الفيروس.

وطالب الدكتور سعد عقوب – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – بعدم التنقل بين المدن بأي صورة كانت، إلا في حالات الطارئة فقط.

وقال الدكتور سعد عقوب إنه يتابع مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء “كورونا” برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، الخطة التي رسمتها اللجنة العليا والجاري تنفيذها عن طريق وزارة الصحة.

وأشار الدكتور سعد عقوب إلى دور القوات المسلحة الليبية، خاصة منطقة سبها العسكرية، في تنفيذ الخطة التي رسمتها اللجنة العليا في تطبيق حظر التجوال الكامل، وغلق كافة المناطق ذات خطورة عالية، وذلك بالتنسيق والتواصل المستمر مع عميد بلدية سبها، ومدير مركز سبها الطبي، ومدير الخدمات الصحية سبها، ومدير فرع المركز الوطني سبها.

وأكد وزير الصحة أن الوزارة لا تزال في مرحلة المواجهة مع الفيروس، والأطقم الصحية تعمل بكل طاقاتها وبجهود جبارة في الخطوط الأمامية، للحد من انتشار الفيروس، وبحاجة إلى تكاثف وتعاون الجميع لتخطي هذه المرحلة.

وطالب وزير الصحة كافة المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية، بتوجيهات حثيثة من اللجنة العليا في التعامل مع الوباء والحد من انتشاره.

وشدّد وزير الصحة على أهمية التباعد الاجتماعي، والالتزام بحظر التجوال والحجر المنزلي للوقاية، عبر التعقيم والنظافة في تحديد مسار الوباء.

وقال وزير الصحة : “نحن نعتمد – بعد الله – على استشعار الجميع المسؤولية في حسر انتشار المرض، والعائدون أمامهم مسؤولية كبيرة تجاه أهاليهم، ومجتمعهم ببقائهم في العزل لسلامتهم وسلامة الجميع، وأهمية الوعي المجتمعي في تجاوز هذه الفترة الحرجة”.

وطمأن وزير الصحة الجميع بأن المخزون الاستراتجي من الأدوية والمستلزمات الوقائية وأجهزة التنفس الصناعي لمجابهة فيروس “كورونا” جيدة. (وال- البيضاء) ر ت

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