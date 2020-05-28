أردوغان: نتعرض لهجوم الكراهية رغم ما نفعله في سوريا وليبيا

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزب الشعب الجمهوري المعارض، متهما إياهم بعدم الفهم، قائلا:” ستفهمون قريبًا ما نفعله في سوريا وليبيا”.

وافتتح الرئيس التركي، أمس الأربعاء، جزيرة الديمقراطية والحريات أو «ياسّي أدا» في بحر مرمرة إلى الجنوب الشرقي من ولاية إسطنبول، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 للانقلاب على رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.

وقال أردوغان، إن الجزيرة شهدت صدور حكم الإعدام، بحق رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه، بعد انقلاب عسكري عام 1960، على حد تعبيره.

وأضاف أردوغان، في كلمة خلال الافتتاح، إن تركيا تعرضت في مثل هذا اليوم (27 مايو) قبل 60 عاماً لأسوأ انقلاب في تاريخها.

وادعة أن ما شهدته الجزيرة في الماضي (الحكم على مندريس بالإعدام) هو جريمة بحق القانون»، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه سيحافظون على مكانتهم الرفيعة في قلوب الشعب التركي.

وتابع:« شعبنا لن يسامح أبدًا المحرضين على الانقلاب، وليس الانقلابيين فحسب، كما أن وصمة العار لن تمحى من جبين الذين أعدموا مندريس ورفاقه، وأولئك الذين أيدوا حكم الإعدام»، على حد قوله.

وتحدث أردوغان عن تاريخ حزب الشعب الجمهوري، مدعيًا أن حزب الشعب الجمهوري بدا الانتقال إلى حياة التعددية الحزبية فقط باستخدام طريقة فرز سرية للتصويت المفتوح، متسائلا هل يعقل أن تكون هذه ديمقراطية؟ لقد أظهرت انتخابات 1954 و1957 تصميم أمتنا على الديمقراطية والحرية”.

ووصف أردوغان، حزب الشعب الجمهوري، بالجهل، قائلاً إنهم جاهلون لدرجة عدم معرفتهم كم سفينة حفر موجودة بالبحر المتوسط، مستدركاً: «ستبحر سفينة حفر الفاتح عبر البوسفور في 29 مايو نحو البحر الأسود»، على حد قوله.

وأضاف أن التحالف الجمهوري (تحاف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية) يتعرض للهجوم بنفس مشاعر الكراهية التي هوجم بها الراحل عدنان مندريس.

وتابع: «واجهنا أمثلة لا حصر لها من هذا، ننتبه إلى أولئك الذين يحاولون إلقاء ظلال على ديمقراطيتنا، فهم جميعاً من محبي 27 مايو، الذين يستفيدون أكثر من ذلك الانقلاب، أمس انزعجوا من الأذان والنشيد الوطني والعلم واتحادنا وتضامننا، وهم اليوم غير مرتاحين، يقولون: ماذا تفعل في ليبيا في سوريا؟ ستفهم قريباً ما نقوم به هناك»، على قوله.