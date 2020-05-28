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أبرز أحداث الخميس 28 مايو 2020

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

فيما يلي أبرز أحداث ليبيا ليوم الخميس 28 مايو 2020 :

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • اسماء قتلى قوات الوفاق في معارك الخميس 28 مايو 2020 بينهم قيادات بارزة :
    1- عبدالحكيم الزواوي ” مصراته “
    2- طه اسماعيل القمودي بلعيد ” مشماشه ” جنزور .
    4- محمد مختار الضلعة ” مصراتة “
    5- أيمن جمعة معتوق حميدة ” مسلاته ” .
    6- حسام دريدر ” تاجوراء ” .
    7- عبدالسلام الشماح ” الغرارات – طرابلس ” .
    8- عادل خليل سالم ” مصراتة ” .
    9 – بشير عبدالعظيم جود ” الخمس ” .
    10- هيثم علي كساب الزاوي ” الزاويه ” .
    11- عدنان ابوشهيوه ” الزاويه ” .
    12- محمد الجفائري ” زليتن ” .
    13- أيمن طارق العريفي ” الزاوية ” .
    14- نعيم درواش ” تاجوراء ” .
    15- طارق صلاح العريفي ” جنزور ” .
    16- محمد عبدالله كرسم ” بلدوزر ” مصراتة .
    17- محمد الحجاجي ” طرابلس ” .
    18- همام حامد ” تاجوراء ” .
    19- علي عون ” تاجوراء ” .
    20- احمد المبروك ” جنزور ” .

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