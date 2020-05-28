أبرز أحداث الخميس 28 مايو 2020

فيما يلي أبرز أحداث ليبيا ليوم الخميس 28 مايو 2020 :
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اسماء قتلى قوات الوفاق في معارك الخميس 28 مايو 2020 بينهم قيادات بارزة :
1- عبدالحكيم الزواوي ” مصراته “
2- طه اسماعيل القمودي بلعيد ” مشماشه ” جنزور .
4- محمد مختار الضلعة ” مصراتة “
5- أيمن جمعة معتوق حميدة ” مسلاته ” .
6- حسام دريدر ” تاجوراء ” .
7- عبدالسلام الشماح ” الغرارات – طرابلس ” .
8- عادل خليل سالم ” مصراتة ” .
9 – بشير عبدالعظيم جود ” الخمس ” .
10- هيثم علي كساب الزاوي ” الزاويه ” .
11- عدنان ابوشهيوه ” الزاويه ” .
12- محمد الجفائري ” زليتن ” .
13- أيمن طارق العريفي ” الزاوية ” .
14- نعيم درواش ” تاجوراء ” .
15- طارق صلاح العريفي ” جنزور ” .
16- محمد عبدالله كرسم ” بلدوزر ” مصراتة .
17- محمد الحجاجي ” طرابلس ” .
18- همام حامد ” تاجوراء ” .
19- علي عون ” تاجوراء ” .
20- احمد المبروك ” جنزور ” .
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