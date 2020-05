توعد عدد من قيادات تنظيم داعش والقاعدة الإرهابيين بالانتقام

من الجيش، ومن أهالي ترهونة المؤيدين للجيش.

وأظهرت تسجيلات مصورة قدمها الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري،

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، هؤلاء

الإرهابيين وهم يتوعدون الجيش وأهالي ترهونة ويصفونهم بأنهم كفار.

