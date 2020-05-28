بعد إخطارها بإطلاق «إيريني».. روسيا تحذر من تقويض جهود حلحلة الأزمة الليبية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تم إخطارها بقرار الاتحاد الأوروبي بإطلاق العملية “إيريني” في البحر المتوسط؛ بهدف مراقبة قرار حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وتوقع نيبينزيا، في بيان له، الخميس، أن تمتثل هذه العملية امتثالا كاملا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن 2292 ومنطقة عملياته لتغطية كامل طول الساحل الليبي.

وأوضح مندوب روسيا في الأمم المتحدة:” قد يؤدي أي اختلال بالتوازن في مثل هذه القضية الحساسة إلى تقويض الجهود الدولية لإقامة حوار بين الأطراف الليبية المتعارضة”.

وطالب فاسيلي نيبينزيا، الاتحاد الأوروبي بضرورة مواصلة الاتصالات مع جميع أطراف النزاع الليبي، قائلا:” سيتعين علينا أن نأخذ كل هذه العوامل في الاعتبار خلال يونيو المقبل، عندما يحين الوقت لاتخاذ قرار بشأن تمديد نظام التفتيش في أعالي البحار بالقرب من ليبيا”.

وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعيين الأدميرال الإيطالي إيتوري سوتشي، قائدا لقوة العملية البحرية العسكرية في البحر المتوسط “إيريني”، لمراقبة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأطلق مجلس الاتحاد الأوروبي عملية “أيريني” في أواخر مارس الماضي؛ لغرض فرض حظر الأسلحة الذي تقره الأمم المتحدة على ليبيا، وعين الأدميرال فابيو أغوستيني من إيطاليا كقائد عمليات لها، ويقع مقر العمليات في العاصمة الإيطالية روما.