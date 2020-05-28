سقوط “ثلاثة قادة” بارزين في صفوف الوفاق

في واحد من أكثر أيام الاشتباكات ضراوة قتل ثلاثة قادة بارزين في قوات الوفاق خلال محاولة للمجموعات المتحالفة مع الرئاسي للتقدم في محاور الكازيرما والرملة ومحاور اخرى جنوب العاصمة .
القادة الثلاثة الذين قُتلوا هم معاون آمر غرفة عمليات النهر “محمد مختار الضلعة” ، و”عبدالحكيم الزواوي”، القائد الميداني بمحور قوة مكافحة الإرهاب، والقائد الميداني بكتيبة الضمان، “حسام دريدر” شقيق آمر الكتيبة التي تتخد من تاجوراء مقرا لها
وقت نعت حسابات مقربة من قوات الوفاق الى جانب القادة الثلاثة ما لا يقل عن عشرة مقاتلين آخرين سقطو في معارك اليوم.
وقد شهد مطلع الأسبوع مقتل آمر سرية الاقتحام بالوفاق نورالدين النعاس الى جانب القائدين الميدانيين وعضوي دار الافتاء محمود الهنقاري والطيب البوش.
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