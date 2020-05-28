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سقوط “ثلاثة قادة” بارزين في صفوف الوفاق

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في واحد من أكثر أيام الاشتباكات ضراوة قتل ثلاثة قادة بارزين في قوات الوفاق خلال محاولة للمجموعات المتحالفة مع الرئاسي للتقدم في محاور الكازيرما والرملة ومحاور اخرى جنوب العاصمة .

القادة الثلاثة الذين قُتلوا هم معاون آمر غرفة عمليات النهر “محمد مختار الضلعة” ، و”عبدالحكيم الزواوي”، القائد الميداني بمحور قوة مكافحة الإرهاب، والقائد الميداني بكتيبة الضمان، “حسام دريدر” شقيق آمر الكتيبة التي تتخد من تاجوراء مقرا لها
وقت نعت حسابات مقربة من قوات الوفاق الى جانب القادة الثلاثة ما لا يقل عن عشرة مقاتلين آخرين سقطو في معارك اليوم.
وقد شهد مطلع الأسبوع مقتل آمر سرية الاقتحام بالوفاق نورالدين النعاس الى جانب القائدين الميدانيين وعضوي دار الافتاء محمود الهنقاري والطيب البوش.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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