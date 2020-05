أفاد شهود عيان، الجمعة، بأن مجموعة مسلحة قامت بإطلاق النار على تجمع للمدنيين أمام أحد المنازل في قرية العطايا بالقره بوللي، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

