«الرفادي»: «الرئاسي» يتزعم الصراع على السلطة ونهب المال العام

هاجم رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى “الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا” التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، فائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” متهماً إياه بالفساد، وقال: “في الوقت الذي الذي تراق فيه دماء شباب ليبيا على أرضها دفاعا عن الارض والحرية وكل القيم الطيبة التي يرنوا لها شعبنا بعد ان كبل بسلاسل القمع والتسلط ونهب مقدراته على مدار اربعة عقود، نرى لعبا وصراعا ونهبا على السلطة والمال العام يتزعمه المجلس الرئاسي وادواته المتنفذين معه، الامر تعدى ذلك الى تكليف عناصر بمهام حساسة في الدولة معروف عنها ولائها الى امعمر القذافي والى ارتباطها بحفتر” على حد قوله.

أضاف “الرفادي” في بيان، على حسابه بـ”فيسبوك” أمس الخميس: “على المجلس الرئاسي التوقف عن هذا العبث والتركيز في هذه الايام على دعم الجبهات والتحرك الدبلوماسي والتنسيق مع كافة القوى السياسية والعسكرية والاجتماعية لإيجاد رؤى وقواسم مشتركة لمرحلة ما بعد انهاء مشروع الامارات في غرب البلاد وجنوبها وإنقاذ شرق البلاد والخروج بمشروع وطني يعيد ليبيا الى سكة البناء والتصالح والسلام ، وعليه التنسيق الكامل مع مجلس النواب في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة في حالة ضرورة احداث اية تغييرات في الحكومة” على حد تعبيره.

واختتم رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى “الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا” التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق: “ايها الرئاسي اصدر تعليماتك بعلاج البطل محمود اولا الذي فقد بصره من اجل ليبيا ، انتصر لمحمود بدل ان تنتصر لقرقاب، ولا حول ولا قوة الا بالله”.