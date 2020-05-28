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دفعة من العائدين من السفر تنهي الحجر الصحي في المرج

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أنهت مساء أمس الخميس المجموعة السادسة من المواطنين العائدين من الخارج و الخاضعين للحجر الصحي في مدينة المرج مدة الحجر.

وأوضحت مديرية أمن المرج في بيان لها أن المجموعة ضمت 15 شخصا عائدين من تونس ومصر، وأنهوا فترة الحجر وهي 14 يوما.

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