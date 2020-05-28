«الاستشارية الطبية» بطبرق: لا بد من إغلاق منافذ المدينة بعد ظهور كورونا في الجنوب

شدد رئيس اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق فرج الجالي، اليوم الخميس، على ضرورة إغلاق منافذ المدينة بعد ظهور كورونا في الجنوب وخاصة مدينة سبها.

وخاطب الجالي، رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا العميد ميلود جواد، بضرورة تطبيق حضر المدن وإغلاق كافة مداخل مدينة طبرق ومخارجها ومنافذها البرية والبحرية والجوية.

وطالب ئيس اللجنة الاستشارية الطبية، بضرورة منع دخول جميع أنواع الخضروات والفواكه والتمور الواردة من مناطق الجنوب الغربي الليبي.

يشار إلى أن مدينة سبها، شهدت تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد الأمر الذي يمثل من خطورة ومخاوف من تفشي المرض وانتقاله إلى غيرها من المناطق.