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«الشريف»: «السراج» سيبحث مع «أردوغان» خيارات «دحر العدوان» قريباً

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال فيصل الشريف، إن الزيارة التي يعتزم فائز السراج القيام بها إلى تركيا «تأتي في سياق التشاور، وتقييم المواقف السياسية والعسكرية بين بلدين وقعا بشكل علني مذاكرات للتفاهم فيما بينهما، وبالتالي ليس هناك أي مجال للتشكك» على حد قوله.

وأضاف الشريف الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي” في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن التشاور وتنسيق المواقف «مطلوب لا سيما بعد البيان الخماسي الذي انتقد السياسة الخارجية لتركيا. وبعد تطور الموقف فإن لقاء إردوغان والسراج لبحث جملة من المستجدات في الشأن العسكري والسياسي ليس مستغرباً، كونه تحركاً في إطار دفاعي، وهو بحث آليات وخيارات دحر (العدوان) على العاصمة» على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هو تحرك مشبوه ومستغرب ، لانه يتنافى مع قرار مجلس الامن والاتحاد الاوروبي بمنع تدفق السلاح لطرفي النزاع في ليبيا ، بل هو تحدي علني لتلك الجهات وقراراتها

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  • اردوغان استنفذ اخر اوراقه ومع ذلك نرى الجيش الوطنى ينصب المصائد فى طرابلس ويستنزف المليشيات والمرتزقة بينما اردوغان يغرق فى الداخل التركى فى ظل ازمة اقتصادية حادة تعصف به وانتقادات حادة من احزاب المعارضة تتحدث عن كارثة اقتصادية قادمة فى تركيا تسقط اردوغان وسحله فى الشارع

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  • مصير صدام ينتظر اردوغان اعطاه الامريكان ضوء اخضر لغزو الكويت ثم اسقطوه وكذلك اردوغان ينفخوه مثل البلونة ثم بشكة دبوس فس فس فالقوى العظمى لا ترضى لمثل عذا الصعلوك ان يناطحها وتتسلى عليه لتجعله عبرة فى النهاية فعلت هذا مع صدام الذى طمع فى دول الخليج ومع القذافى ملك ملوك افريقيا واليوم الدور على السلطان المعتوه الذى قال عنه ترامب انه احمق والذى عامله بوتن فى موسكو ياحتقار عندما تركه مع الوفد المرافق ينتظر وصوله امام القاعة لفترة طويلة ثم وضع عمد صورة لملكة روسية هزمت الدولة العثمانية بينهما فى الاجتماع ليذكره بانه مهزوم فى كل مكان

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