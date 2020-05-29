«الشريف»: «السراج» سيبحث مع «أردوغان» خيارات «دحر العدوان» قريباً

قال فيصل الشريف، إن الزيارة التي يعتزم فائز السراج القيام بها إلى تركيا «تأتي في سياق التشاور، وتقييم المواقف السياسية والعسكرية بين بلدين وقعا بشكل علني مذاكرات للتفاهم فيما بينهما، وبالتالي ليس هناك أي مجال للتشكك» على حد قوله.

وأضاف الشريف الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي” في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن التشاور وتنسيق المواقف «مطلوب لا سيما بعد البيان الخماسي الذي انتقد السياسة الخارجية لتركيا. وبعد تطور الموقف فإن لقاء إردوغان والسراج لبحث جملة من المستجدات في الشأن العسكري والسياسي ليس مستغرباً، كونه تحركاً في إطار دفاعي، وهو بحث آليات وخيارات دحر (العدوان) على العاصمة» على حد قوله.