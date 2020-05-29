تجديد فرض حظر التجول في سرت

عقدت اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا بسرت، اجتماعاً طارئا، الليلة الماضية، برئاسة ميمى الامين وبحضور أعضائها، رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، ومدير قطاع الصحة خليفة السيوى، مع رئيس وأعضاء اللجنة الطبية الاستشارية.

وقال منسق اللجنة الاعلامية، إن الاجتماع خلص إلى تفعيل حظر التجول بسرت اعتبارا من اليوم الجمعة، من الساعة السادسة مساءً الى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، إضافة إلى تنفيذ حظر التجول ومنع التنقل بين المدن، باستثناء الجهات المخولة بالعمل ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

كما تم التأكيد على ضرورة قفل جميع الأنشطة باستثناء المحال التجارية وبيع اللحوم والصيدليات الطبية والعيادات الطبية ومحال بيع المياه، والتشديد على إقفال جميع المقاهى والمطاعم.

وأشار رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة محمد الاميل، أنه، تم خلال الاجتماع، متابعة احتياجات اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا بسرت وكذلك، للاحتياجات العاجلة لفرق الرصد والفرق الطبية العاملة بعيادات الحميات من ملابس وقائية ومسحات طبية للعينات وغيرها من الاحتياجات العاجلة ومخاطبة اللجنة العليا بالخصوص، كما تمت متابعة آخر المستجدات فى ملف العالقيين من أبناء سرت.