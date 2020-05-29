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ضبط عصابة تسطو على منازل النازحين في عين زارة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بمدينة طرابلس من ضبط مركبة آلية مشبوهة نوع شيفروليت على متنها أربعة أشخاص وعند تفتيش المركبة وجد بداخلها مسروقات متعددة -حسب مانشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية.

وأضافت الصفحة في منشورها أنه عند التحقيق مع المشتبه بهم اتضح أن المسروقات هي مجموع ماقامو بنهبه من داخل منازل النازحين في منطقة عين زارة، واتخذت الاجراءات القانونية حيالهم.

يُشار إلى أن بلدية عين زارة الواقعة في نطاق مدينة طرابلس تشهد اشتباكات ومعارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق منذ أكثر من عام ما أدى إلى نزوح الكثير من العائلات داخل نطاق البلدية أو إلى خارجها .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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