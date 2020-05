سرت.. لجنة مكافحة كورونا تناقش الإجراءات الوقائية في المدينة وتشدد على تطبيقها

عقدت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا بسرت، الخميس، اجتماعًا

طارئًا، مع رئيس وأعضاء اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالمدينة.

وبحسب تدوينة لبلدية سرت عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” فإن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات

الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا وخاصة بعد ظهور حالات جديدة ومتعددة

في المنطقة الجنوبية لبلدية سرت وتفاديا لانتشاره في المدينة.

وقال منسق اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، ميمي

الأمين، إن الاجتماع شدد على تفعيل حظر التجول بسرت اعتبارا من اليوم الجمعة، من الساعة

السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحا، وتنفيد حظر التنقل بين المدن باستثناء الجهات

المخولة بالعمل ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، والتأكيد على ضرورة قفل جميع

الأنشطة باستثناء المحال التجارية وبيع اللحوم والصيدليات الطبية والعيادات الطبية

ومحال بيع المياة، والتشديد على إقفال جميع المقاهي والمطاعم والتى تظهر فيه تجمعات.

كما تم خلال الاجتماع متابعة احتياجات اللجنة الطبية الاستشارية

لمكافحة كورونا بسرت وكذلك الاحتياجات العاجلة لفرق الرصد والفرق الطبية العاملة بعيادات

الحميات من ملابس وقائية ومسحات طبية للعينات وغيرها من الاحتياجات العاجلة ومخاطبة

اللجنة العليا بالخصوص، كما تناول أيضًا متابعة آخر المستجدات فى ملف العالقيين من

أبناء سرت.

