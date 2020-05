الشريف: الرئاسي فاشل وشخصيات مقربة من السراج فاسدة

انتقد المحلل السياسي، فيصل الشريف، إقالة وزير الاقتصاد

والصناعة المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة،علي العيساوي، من قِبل رئيس المجلس

الرئاسي، فائز السراج، معتبرًا ذلك مقامرة.

وقال الشريف في تسجيل مصور إن المجلس الرئاسي فاشل في

كثير من الأمور، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات تؤكد وجود شبهات فساد متورط فيها

أشخاص مقربين من الدائرة الأولى عند السراج كرئيس الشركة الليبية للبريد والاتصالات

وتقنية المعلومات القابضة، فيصل قرقاب، وكثير من الشخصيات التي تدور حولها شبهات

الفساد.

وأضاف الشريف أنه عندما يتم مطالبة السراج بإقالة سفير

أو استبدال سفير أو وكيل، يرد بأن الوقت ليس مناسبًا لإقالة مسؤولين، وأن الوضع

حساس في ظل الحرب الدائرة، والقتال الذي تخوضه قوات الوفاق في العديد من المحاور،

مبينًا أن قوات الوفاق تقاتل في الميدان بالسراج أو بدونه، مشيرًا إلى أن قوات

الوفاق تحتاج إلى واجهة سياسية تمثلهم ولو كانت واجهة عاجزة مثل حكومة الوفاق.

وتابع الشريف أن السراج وبعد أن رفض إقالة بعض المسؤولين

الذين تدور حولهم شبهات فساد قام بشكل مفاجئ بإقالة العيساوي، لافتًا إلى أن هذه

الإقالة تسببت في ضجيج بالرأي العام الليبي، الذي يتساءل عن دوافعها وخلفياتها.

وأشار الشريف إلى أن السراج كلف وزير المالية المفوض، فرج بومطاري، بتسيير عمل وزارة الاقتصاد والصناعة، الذي لم ينجح في إدارة وزارته أصلا, لافتًا إلى أنه إذا كانت الدوافع متوفرة لإقالة العيساوي فهناك دوافع أكثر منها لإقالة قرقاب والكثير من المسؤولين.

