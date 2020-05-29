اخبار ليبيا الان

قلق ألماني من التدخل العسكري التركي في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل أصوات أوروبية مختلفة تعبيرها عن القلق والاحتجاج إزاء التدخل العسكري المعلن لتركيا في الصراع الليبي سواء من دعم قوات الوفاق بالسلاح والذخائر أو بإرسال آلاف المقاتلين المرتزقة السوريين في جسر جوي متواصل من أسطنبول إلى ليبيا والزج بهم في المعارك التي تخوضها الوفاق ضد الجيش الوطني.

وأتت آخر الإدانات الأوروبية من ألمانيا على لسان “نيلس شميد” القيادي في الحزب الاشتراكي الألماني الحاكم والمتحدث بالسياسة الخارجية للحزب، الذي عبر عن قلق بلاده من التدخل العسكري لتركيا في ليبيا – عبر مقابلة له مع قناة سكاي نيوز عربية.

ونوه “شميد” بقرار الأمم المتحدة إزاء حظر الأسلحة وضرورة تطبيقه من جميع القوى، مشدداً على الوقف الفوري للتدخلات الخارجية، والالتزام بقرارات مؤتمر برلين حول ليبيا، ووجوب تمسك جميع القوى الأجنبية بهذه الاتفاقات والانتهاء عن تهريب السلح لأي طرف ليبي، مؤكداً  على عدم إمكانية الوصول إلى حل سياسي مع وجود التدخل الأجنبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • صح النوم الدعم التركي لمليشيات الضلاله والارهاب له سنوات وسنوات منذ 2014 وهو متواصل وألمانيا لم تقلق الا اليوم فقط قاتل الله العجل لو سلحفاء تحمل رساله احتجاج وقلق منطلقه بها الي مجلس الأمن لكان وصلت باحتجاجها قبل ما تحتج ألمانيا صدق من قال السياسه لعبه قذره لا يمتهنها وينجح فيها الا كل من هو عديم المبدأ والضمير ويفيقد الاخلاق ففي 2011 الناتو قضي علي القذافي بحجة حماية المدنيين ومن بعدها تشكلت عصابات الاسلام السياسي انصار الشنيعه والقاعده وداعش واصبحت تقتل في المدنيين والقضاة والاعلاميين والمحامين والعسكريين فلم يعد يهم الناتو حياة المدنيين في ليبيا أي شئ فالهدف من إزاحة القذافي قد تم بذريعة حماية المدنيين

    رد