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“أوحيدة” ساخرا: عندما تقرأ حسابات نادي قنونو تعتقد أنك في سوق الخضرة تبحث عن البصل

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سخر علي أوحيدة الصحفي الليبي المستقل في بلجيكا من الحسابات التي تسير على نفس نسق تصريحات الناطق باسم مليشيات “السراج” محمد قنونو في تسويق الوهم والكذب.

وقال “أوحيدة”، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “عندما تقرأ حسابات نادي قنونو،، تقرأ جملا مثل الخلاطات بالكامل .. طريق المطار بالكامل .. عين زارة بالكامل .. الكازيرما بالكامل  .. وكل ذلك في جملة واحدة،، وفي نفس الوقت  .. وتعتقد انك في سوق الخضرة وتبحث عن البصل #ليبيا”.

وفي تغريدة أخرى، انتقد “أوحيدة” الموقف الجزائري من القضية الليبية قائلا: “عشرة آلاف مرتزق سوري من عناصر التطرف يعبثون في غرب #ليبيا ولا كلمة من حماة  الاستقرار والامن في الجزائر”.

وتعجب “أوحيدة” من اختفاء السفير الإيطالي من المشهد الليبي وظهور نظيره الأمريكي، مشيرا إلى وجود صفقة حول النفط الليبي بقوله: “منذ ايام السفير الامريكي يقود الجوقة والسفير الطلياني مختفيا .. هناك صفقة حول النفط الليبي والاتراك يجهزون لخازوق للطليان #ليبيا”.

واختتم “أوحيدة” تغريداته بقوله: “تعود الزاوية وتعود غريان ،،، وتعود كل قرية ومدينة ولا تبقى  سوى ذكريات تقشير البصل  #ليبيا”.



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الجزائر علي أوحيدة قنونو ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • “أوحيدة” الموقف الجزائري من القضية الليبية قائلا: “عشرة آلاف مرتزق سوري من عناصر التطرف يعبثون في غرب ليبيا ولا كلمة من حماة الاستقرار والامن في الجزائر”…. ياسيد أوحيدة والكلام للشرفاء من الليبين وشيوخ ليبيا، فاالجزائريون والتوانسة ، وأقصد هنا الغالبية ممن يتصدر المشهد السياسى من حكومة ورئاسة وبرلمان فى كلتا هذين البلدين ، وليس العامة منهم، فهؤلاء هم عبيد لسيدهم الإخوانى الإيرانى الصهيونى العالمى، بما يسمى أوردغان، واتضح جلياً بالزيارة التى قام بها سيدهم أوردوغان للجزائر وتونس والإتفاق على التعاون الإستراتيجى التى من بنوذه السرية العمل والتنسيق معاً لقيام إمبراطوريتهم التى يسعون إليها، فى شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء.

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  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    قنونو المتحدث باسم عملية تقشير البصل…….ياوحيدة مش شارب طاسة شاهي من قنونو….راهو قنونو خبير استراتيجي وتكتيكي في تطيب الشاهي في المناسبات خصوصا الطاسة الخضرة…واتحداك ياوحيدة ان تشكك في ذلك

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