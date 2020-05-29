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«الشاطر» يطالب «السراج» بالاستماع إلى تحذيرات النشطاء ويقيل السفيرة الليبية في واشنطن

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد الرحمن الشاطر، عضو “مجلس الدولة الاستشاري”، إن حكومة الوفاق تحتاج إلى من ينبهها بمواقف النشطاء السياسيين بشأن مطالبهم بتغيير القائمة بالأعمال في واشنطن وفاء بوقعيقيص بسبب أعمالها المشبوهة، متهما إياها بـ” الغياب” عن ما يحدث في ليبيا.

وتساءل “الشاطر” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “توتير”:” هل تحتاج حكومة الوفاق لمن ينبهها لما تفعله؟”، موضحا:” نشطاء طالبوا حكومة السراج بتغيير القائمة بالأعمال في واشنطن بسبب أدائها المشبوه.”

وتابع الشاطر:” ليست المرة الوحيدة التي فيها حكومة الوفاق تتلقى تنبيهات من نشطاء سياسيين، لكنها دائما تتجاهلهم غرورا أو استخفافا وهكذا أوصلتنا لما نحن فيه من حرب ومآسي”.

وفي تغريدة أخرى تطرق “الشاطر” إلى مزاعم التدخل الروسي في ليبيا، قائلا إن حكومات العواصم المهمة مهتمة بإعلان قيادة “الأفريكوم” عن وصول طائرات عسكرية روسية لقاعدة الجفرة، إلا أن حكومة الوفاق اكتفت ببيانات القلق والاستنكار.

وزعم “الشاطر”:” الغائب الوحيد حكومة العاصمة طرابلس التي تتعرض لانقلاب عليها، شفتوا الإدارة السياسية المتيقطة للمعركة!!”.

الوسوم

الإقالة السراج النشاط المشبوه النشطاء السياسيين روسيا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • متخلف عقليا ياشاطط فالسراج ومن حوله باعتراف الجميع فاسدون والكل يسخر منهم حتى المليشيات الارهابية التى تهدد ترهونة رايناها فى الفديو تسخر من السراج وتقول انه يقول انه القائد الاعلى وهو يتحالف مع الصليبين اليست الافريكوم والطليان الموجودين بمصراته تابعين للدول الصليبية واردوغان وقطرائيل كلاب الصهاينة واضح انكم تعيشون فى غيبوبة وسط كوكتيل من النجاسة والاشرار من كل مكان يحارب الجيش الوطنى جيش الشعب الليبى المنتصر دائما

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