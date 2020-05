أوصت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا أمس الخميس، حكومة الوفاق غير المعتمدة، بعدم عودة الدراسة في الوقت الراهن.

وأوضحت اللجنة في كتاب موجه إلى وكيل وزارة

التعليم بالحكومة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ونقابة

المعلمين، بعدم العودة للدراسة بجميع المراحل الأساسية والثانوية والجامعية في

الوقت الحالي.

وأضافت اللجنة أن هذه التوصية تأتي نظرا

للظروف الطارئة التي استجدت بعد ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في عدد

من المدن، وذلك لحين التأكد من الوضع الوبائي بالبلاد.

The post اللجنة العلمية لمكافحة كورونا توصي حكومة الوفاق بعدم العودة للدراسة في الوقت الحالي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24