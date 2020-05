تركيا تحاول التخلص من داعش في مناطق سيطرتها بسوريا عبر نقل أفراد التنظيم إلى ليبيا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، أن أنقرة نقلت عناصر من

تنظيم داعش الإرهابي من ريف حمص الشرقي إلى ليبيا للقتال هناك للخلاص من عبء التنظيم

في مناطق السيطرة التركية بسوريا.

وأضاف المرصد أن كتيبة من

“المرتزقة” تضم نحو 50 عنصرا يترأسها مسؤول أمني سابق في تنظيم

“داعش” الإرهابي من ريف حمص الشرقي في سوريا، قد انضمت للعمليات

القتالية التي تخضوها مليشيات طرابلس في ليبيا.

وشغل قائد الكتيبة المرسلة إلى ليبيا منصبا أمنيا فيما كان يسمى

“ولاية حمص”، ومن ثم بايع جبهة النصرة التي أعلنت ولائها لتنظيم القاعدة

الإرهابي.

وبعد ذلك، اتجه “الداعشي” إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين،

بحسب المرصد، ثم توجه للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلا سابقا من التنظيم مع بداية

العام الجاري كمرتزقة هناك.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن تركيا تحاول الخلاص من عبء عناصر

داعش في مناطق سيطرتها في سوريا عبر نقلهم إلى ليبيا.

وأضاف عبد الرحمن في حديث إعلامي أنه تم نقل عناصر من داعش يحملون الجنسية

التونسية من سوريا إلى ليبيا أيضا.

