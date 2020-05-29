المسماري: الوفاق خسرت أكثر من 60 قتيلا في معارك الخميس

أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن الوحدات العسكرية حققت نجاحا كبيرا في معارك الأيام السبعة الماضية في محاور طرابلس.

وأوضح المسماري أن نتيجة معارك أمس فقط كانت 30 قتيلا من المجموعات المسلحة وأكثر من 37 من المرتزقة السوريين من بينهم قائد بارز في ميليشيا سليمان شاه السورية ويدعى أبوالكنج جاسم.

وأشار الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني إلى أن الاشتباكات العنيفة التي دارت أمس شهدت سقوط أكثر من 100 جريح أغلبهم في حالة حرجة.

يشار إلى أن عديد الصفحات الموالية لحكومة الوفاق قد نعت أمس العديد من القادة الميدانيين الذين قُتلوا خلال الاشتباكات العنيفة في محاور طرابلس.

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