«سرت للنفط» تبحث مع «شلمبرجير» التعاون في زيادة القدرة الإنتاجية

بحث رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود موسى، مع مسؤولي مكتب شركة شلمبرجير في ليبيا التعاون في المشاريع التي تنفذها الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية خصوصا في مجال المضخات الغاطسة.

وناقش الاجتماع، الذي عقد أمس الخميس، نشاط الخدمات النفطية المطلوبة لتغطية عمليات الشركة، وخطط العمل المستقبلية في مجال الحفر وصيانة الآبار، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتطرق موسى إلى الظروف الصعبة التي تواجه الصناعة النفطية في الوقت الحالي، مشيرا إلى عزم شركة سرت على استمرار عملياتها، لا سيما تنفيذ المشاريع المتعلقة بالميزانية الاستثنائية.

مـن جهتهم، قدم مسؤولو «شلمبرجير» التهنئة لمجلس إدارة «سرت للنفط»، الذي تولى مهامه الجديدة أخيرا، كما عبروا عن امتنانهم للتعاون المشترك بين الشركتين.

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