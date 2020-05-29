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المرصد السوري: تركيا ترسل “كتيبة مرتزقة” يقودها “داعشي” إلى ليبيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن توجه كتيبة من “المرتزقة” قوامها 50 عنصرا ويترأسها أمني سابق في تنظيم داعش توجهت من ريف حمص الشرقي، إلى ليبيا للقتال مع “المرتزقة”.

وأكد المرصد السوري أنه وثق أسماء هؤلاء العناصر ومعلوماتهم الكاملة.

وبحسب إحصائيات المرصد السوري الأخيرة، نقلت تركيا نحو 11200 مقاتل يحمل الجنسية السورية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا تسعى للتخلص من عناصر إرهابية تتمركز داخل المناطق التي تسيطر عليها في سوريا، وذلك عبر إرسالهم إلى ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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