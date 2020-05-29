المرصد السوري: تركيا ترسل “كتيبة مرتزقة” يقودها “داعشي” إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن توجه كتيبة من “المرتزقة” قوامها 50 عنصرا ويترأسها أمني سابق في تنظيم داعش توجهت من ريف حمص الشرقي، إلى ليبيا للقتال مع “المرتزقة”.

وأكد المرصد السوري أنه وثق أسماء هؤلاء العناصر ومعلوماتهم الكاملة.

وبحسب إحصائيات المرصد السوري الأخيرة، نقلت تركيا نحو 11200 مقاتل يحمل الجنسية السورية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا تسعى للتخلص من عناصر إرهابية تتمركز داخل المناطق التي تسيطر عليها في سوريا، وذلك عبر إرسالهم إلى ليبيا.

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