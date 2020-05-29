الخارجية الروسية: وقف إطلاق النار في ليبيا يتهاوى

وصفت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، الوضع في ليبيا بـ”المتدهور”، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار معطل بالكامل ويتهاوى.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر عبر الإنترنت، أن الدعم الخارجي لأطراف الأزمة في ليبيا غيرت توازن القوى، قائلة “هذا ليس مجرد وضع صعب في ليبيا، نلاحظ أنه لا يزال يتدهور. هذا تدهور للوضع العسكري السياسي في ليبيا، وقد أحبطت الهدنة التي أعلنت في يناير من هذا العام أخيراً..القتال كما تعلمون قد استؤنف بالكامل”.

وأضافت زاخاروفا، “المزيد من التأخير في الأزمة النظامية في ليبيا يهدد بعواقب وخيمة “نحن مقتنعون بأن إطالة أمد الأزمة الحالية، ووصفها بأنها أزمة نظامية، يهدد ليبيا وشعبها الذي عانى طويلا من عواقب وخيمة”.