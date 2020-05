مخاوف من تقديم السراج تنازلات خلال زيارته لأنقرة

يتخوف عدد من السياسيين الليبيين من أن تحمل زيارة رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج إلى تركيا مزيدا من التنازلات على حساب

الشعب الليبي.

وتأتي هذه الدعوة

في وقت تفاخر فيه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بأن من نجاح

أنقرة في تغيير ميزان القوى بالمعارك وإنقاذ طرابلس قبل دخول الجيش إليها.

وقال المحلل

السياسي فيصل الشريف، إن الزيارة التي يعتزم السراج القيام بها إلى تركيا تأتي في إطار

المواقف السياسية والعسكرية بين بلدين وقعا بشكل علني مذاكرات للتفاهم فيما

بينهما، وبالتالي ليس هناك أي مجال للتشكك».

من جانبه، رأى طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،

أن هوس البقاء في المشهد السياسي قد يدفع السراج لتقديم أي ثمن تطلبه أنقرة، نظير

هذا الدعم العسكري لحكومته؛ مستغرباً الصمت الدولي حيال التدخلات التركية في

بلاده.

هذا واعتبر المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري، فيرى أن السراج قدم كل شيء في الاتفاقيات الأولى، وبالتالي فإن

ذهابه الآن إلى أنقرة، واحتمال عقد أي اتفاقيات جديدة، لن يكون إلا رسالة إعلامية

مزيفة للشعب التركي حول قوة بلادهم، وقدرتها على الاستفادة من حلفائها شرق

المتوسط، وربما أيضاً للتغطية على فضيحة تمكن الجيش الليبي من إسقاط عدد غير هين

من الطائرات التركية المسيرة».

