أدان السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، الجمعة، عملية قتل 30 مهاجرًا في مزدة وإصابة عدد آخر على خلفية وفاة أحد تجار البشر.

وأكد نورلاند في بيان له عبر الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة إنهاء الصراع في ليبيا بحيث يمكن بسط سلطة الدولة بشكل صحيح في جميع أنحاء البلاد.

