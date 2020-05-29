مليشيات “الوفاق” تقتل أحد أهالي تاورغاء أمام زوجته وأطفاله بمخيم الفلاح

كشفت مصادر لـ”الساعة 24″ أن عناصر المليشيات الموالية لحكومة الوفاق أقدمت على قتل المواطن عادل التاورغي أمام زوجته وأبنائه في وسط مخيم الفلاح للنازحين.

وأضافت المصادر أن “التاورغي” ضايق أمس الخميس سيارة بها مليشياويين دون قصد، واعتذر لهم برفع يده إلا أنهم لاحقوه مع تغيير إنارة السيارة لإيقافه فخاف منهم ولم يوقف السيارة إلا داخل المخيم، وعند خروجه منها أطلقوا عليه وابلا من الرصاص.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من داخل إحدى مستشفيات طرابلس لجثة “التاورغي”، فيما علا صراخ وبكاء النساء والرجال حوله.

جدير بالذكر أن أربعة عناصر مسلحة من المليشيات والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا، اختطفوا الفتاة «وصال» ابنة عائلة عبد الحفيظ ميينة بمنطقة الكريمية (الخاضعة لحكومة السراج)، والبالغة من العمر 25 عامًا، بعدما استهدفوا منزلها بشارع “السامبا” الأسبوع الماضي، واقتادوها لوجهة غير معلومة.

يؤكد متابعون أن تلك الواقائع تُبين أمام الجميع حقيقة سطوة المليشيات المسلحة وانتهاكها للحرمات، فلم يعد الأمر مقتصرا على سرقة البيوت الخالية من سكانها النازحين، ولكن تطور الأمر الآن وأصبح الأهالي غير آمنين على حرماتهم، في دولة حكومة الوفاق أو بالأحرى دولة اللا قانون، على حد قولهم.