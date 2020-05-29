من “لواء الأمة” بسوريا إلى “شورى بنغازي”.. رحلة المتطرف “أبوشهيوة” تنتهي بمقتله في محور عين زارة

كشفت مصادر عسكرية مسؤولة عن مقتل المليشياوي المتطرف الشهير بـ”سكريتير” أمس الخميس خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محور عين زارة.

وقالت المصادر لـ”الساعة 24″ إن المليشياوي يدعى عدنان سعدون الشقف أبوشهيوة، وشهير باسم “سكريتير”، من مواليد ديسبمر 1992، وسكان منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس.

وأضافت المصادر أن المليشياوي “سكريتير” شارك في أحداث فبراير عام 2011، وكان حينها من ضمن ما يعرف بـ”كتيبة ثوار طرابلس”، وخلال عام 2012 سافر إلى سوريا عن طريق مطار امعيتيقة ومنه إلى تركيا، ليلتحق بما عرف بـ”لواء الأمة”، والذي تأسس بسوريا في أبريل 2012 تحت امرة المدعو المهدي الحاراتي، وبدعم من تنظيم الإخوان المسلمين.

ولفتت المصادر إلى أن “سكريتير” عاد من سوريا إلى ليبيا، وشارك في عملية “فجر ليبيا” الانقلابية عام 2014، والتي أصيب خلالها وتم نقله إلى تركيا لتلقي العلاج هناك، وفي أواخر عام 2015 التحق بمتطرفي مجلس “شورى ثوار بنغازي” وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محاور بنغازي، إلى أن أصيب، وعاد إلى تركيا في عام 2016 عن طريق مصراتة.

وتابعت: “هناك مؤشرات لم يتم التثبت منها أن سكريتير شارك في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار وسجن معيتيقة في يناير 2018″، إلا أن تلك المصادر تؤكد مشاركتة بحكم تبعيته ومناصرتة لمجالس الشورى في درنة وبنغازي واجدابيا.

ونوهت المصادر إلى أن المليشياوي “سكريتير” رافق القيادي المتطرف السابق وسام بن احميد خلال تواجده في مدينة بنغازي للقتال ضد الجيش الليبي، مردفة بأن مليشيا “قوة الردع الخاصة” ألقت القبض على “أبو شهيوة” في أثناء تواجدة بطرابلس خلال عام 2018، وأخلت سبيله في أغسطس 2019، ومنها التحق بصفوف مليشيا “ثوار طرابلس” وتحديدا في محور عين زارة.

ورافق “أبوشهيوة” خلال تواجده في بنغازي المتطرف امحمد جلالي، من مواليد الثمانينيات ومن سكان منطقة “بن يونس” بمدينة بنغازي، وقتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في بنغازي عام 2016، وهو شقيق المدعو “حافظ جلالي” الهارب إلى طرابلس، وإمام وخطيب مسجد “باقي” في العاصمة حاليا.