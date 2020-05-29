عقوب: وزارة الصحة ستدعم سبها “حتى تتعافى” صور

كشف وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب عن إرسال الوزارة شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية إلى مدينة سبها.

وقال عقوب إن الشحنة تضمنت تجهيزات متكاملة لمركز العزل السريري الطبي وذلك في إطار خطة مجابهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضحت الوزارة أن الشحنة تم تجهيزها عن طريق جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة الليبية في مدينة بنغازي، تحت إشراف الوزير، وبتنسيق مع الوكيل المساعد بديوان الوزارة عن بلديات الجنوب السيد غيث دربوك الذي يتولي تسليمها للمنشآت الصحية بسبها ضمن قافلة طبية تضم نخبة من الأطباء في عدة تخصصات مختلفة.

وتأتي هذه الشحنة الإضافية للمساهمة في سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، كما أشارت الوزراة إلى استمرار إرسال الشحنات الطبية الأيام القادمة لتعويض المخزون الاستراتيجي في الجنوب تحسبا لأي طارئ وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة واللجنة العليا واللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا

‏‎وأكد عقوب أن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع جميع المرافق الصحية داخل سبها وخارجها، ومع مديري ومسؤولي قطاع الصحة داخل المدينة؛ متمثّلة بمركز سبها الطبي ومركز العزل السريري الطبي لعلاج فيروس كورونا وإدارة الخدمات الصحية في سبها والحجر الصحي وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة وفقا لتوصيات مجلس وزراء الحكومة الليبية، متعهدا باستمرار تقديم الدعم لحين انتهاء جائحة كورونا وتعافي كافة المصابين.

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