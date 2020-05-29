«بن غربية»: «حفتر» لا يزال يحتفظ بـ«المرتزقة متعددي الجنسيات» ضمن قواته

زعم المدعو الطاهر بن غربية، القيادي في مليشيات “بركان الغضب” وجود من سماهم بـ”المرتزقة متعددي الجنسيات” في صفوف “قوات حفتر” وفق تعبيره.

قال “بن غربية” في مداخلة لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – مساء اليوم: “لا يزال هناك وجود للمرتزقة متعددي الجنسيات الداعمين لحفتر، وقواتنا تسيطر على مساحات واسعة بمحور الطويشة، كما يتم التنسيق بين كافة المحاور في تحركاتها” على حد قوله.

وواصل “بن غربية” مزاعمه قائلاً: قواتنا في تقدمات مستمرة، كما يتم كل يوم تحرير مناطق سكنية جديدة بمحاور جنوب العاصمة، ملحقة مليشيات حفتر خسائر في الأرواح والعتاد” على حد تعبيره.