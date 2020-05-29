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«بن غربية»: «حفتر» لا يزال يحتفظ بـ«المرتزقة متعددي الجنسيات» ضمن قواته

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم المدعو الطاهر بن غربية، القيادي في مليشيات “بركان الغضب” وجود من سماهم بـ”المرتزقة متعددي الجنسيات” في صفوف “قوات حفتر” وفق تعبيره.

قال “بن غربية” في مداخلة لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – مساء اليوم: “لا يزال هناك وجود للمرتزقة متعددي الجنسيات الداعمين لحفتر، وقواتنا تسيطر على مساحات واسعة بمحور الطويشة، كما يتم التنسيق بين كافة المحاور في تحركاتها” على حد قوله.

وواصل “بن غربية” مزاعمه قائلاً: قواتنا في تقدمات مستمرة، كما يتم كل يوم تحرير مناطق سكنية جديدة بمحاور جنوب العاصمة، ملحقة مليشيات حفتر خسائر في الأرواح والعتاد” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا ويتنفس الكذب ولم يقدم دليل واحد على هذه الافيكة فلم نرى اسير واحد من هؤلاء الاشباح المزعومين بينما نرى قتلى من المرتزقة السوريين بالمئات منهم اطفال ونرى اسرى منهم بالعشرات والجيش الوطنى يعتمد على دعم ستة مليون ليبى ولا يحتاح لمرتزقة ولا حتى لتدخل مباشر من الاشقاء فى مصر خير اجناد الارض قادرون على حسم المعركة فى ساعات بينما الخوان جلبوا مرتزقة واتراك ومع ذلك يقتل منهم يوميا اعداد ضخمة فى مصايد وكمائن للجيش لايستطيع احد انكارها لان خسائر المليشيات واضحة للجميع ومستشفيات طرابلس كاملة العدد

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  • الغريبة يابن الكلب ان الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر يحتفظ بمرتزقة من كل الجنسيات فى بنغازى اسرهم وهم يحاربون ضمن مليشيات السراج منهم دواعش وسوريين وتشاديين وغيرهم والحمد لله الخير كثير

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