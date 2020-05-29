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عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عبر عميد بلدية سبها الشاوش غربال، عن قلقه من أن تصبح البلدية بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت 24 حالة إصابة بالفيروس من أصل 54 حالة إصابة في ليبيا كلها خلال الأيام الماضية.

وشدد الشاوش، في تصريحات له اليوم، على أن هناك تصاعدا كبيرا في الإصابات بفيروس كورونا بناء علي نتائج التحاليل الأخيرة، لافتا إلى تسجيل حالة وفاة واحدة فقط مؤكدة بإصابتها بالفيروس كورونا كما أن هناك حالة وفاة لم يتم أخد العينة منها، ولكن وفقا للأعراض التي كانت عليها تبين أن سبب الوفاة هو فيروس كورونا، حتي أن هناك إصابات في صفوف المخالطين لها.

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ولفت إلى أن أغلب الحالات موجودة في محلتين من محلات المدينة هما (الجديد والمهدية)، مضيفا أن العدد في تزايد ولربما يكون هناك توسع جغرافي، لكن الجهود مستمرة في أخد العينات.

ووجه غربال، نداء لكل الجهات المحلية في البلاد بعيدا عن أي تجاذب سياسي للتدخل السريع لمكافحة وحصر الوباء، كما وجه نداء إنسانيا للهيئات والمنظمات ذات العلاقة لتقديم الدعم اللازم.

وتابع أن سبها تتوسط بلديات فزان وإمكانيتها كبيرة لهذا هي بحاجة لأغلب الدعم، كونها تضم أكبر كثافة سكانية في المنطقة، «بلدية سبها والمراكز الصحية التي توجد بها هي من تقدم اغلب الرعاية الصحية لكافة سكان الجنوب»، مضيفا أنه «إذا ما حصل انهيار صحي في بلدية سبها لا قدر الله هذا يعني انهيار صحي في كل بلديات الجنوب».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • قلنا لكم زمازالنا نقولوا لكم : بالعودة الى وارحموا بعضكم لكي يرحمكم الله عزوجل .

    نقولوا لشعب الليبي أرجعوا إلى الله قبل فوات الأوان … وأطلعوا من دوامة اليهود النصارى … وأكاذيب الماسونية … وخزعبلات الصهيونية الذين تركضون خلفهم من أجل أوهام شيطانية وأن تبتعدوا عن تهنتيش بعضكم والابتعاد عن:
    1- أرفعوا أيديكم عن أموال الشعوب .
    2- أرفعوا أيديكم عن مياة ونفط الليبيين .
    3- آكل لحوم بعضكم وقتل الأبرياء بدون حق.
    4- آكل حقوق الضعفاء والمساكين والمحتاجين.
    5- ظلم بعضكم وآكل أموال بعضكم بالباطل .
    6- كل واحد يلزم حدوده ولايعتدي على حدود الأخرين .
    7- جرثومة السلفيين التي تنخر الاسلام والمسلمين من الداخل.
    8- نهب وسرقة وتهريب أموال الشعوب إلى بنوك اليهود والنصارى.
    9- أخرجوا الغل والتكبر والتعالي عن بعضكم من قلوبكــم.
    10- طهروا قلوبكم من الحسد والكراهية والبغضاء على بعضكم.
    هذه رسالة إلى شعوب العربية عامة والشعب الليبي خاصة وطوائفهم الدينية الفاسدة مثلهم بارجوع إلى الله … ياكان هذا ……….؟؟ … وابتعدوا عن ثقافة القذافي الفاسدة التي زرعت بينكم العداوة والبغضاء والحقد والحسد زالسحر والحرام والموبقات السبعة التي جعلها لكم دستور … مازالتم مستمرين عليها حتى يومنا هذا … أرجعوا إلى الله إلى المحبة والخير والود والمودة والتسامح والتراحم والتعاطف والمنفعة والتعاون على الخير والأبتعاد عن الحرام … وتمنوا الخير لبعضكم لأن رزق على الله … ماعند الله ماينفذ واعطوا الزكاة لأهلها … وابتعدوا عن جرثومة المخابرات السعودية (السلفية الوهابية الفاسدة) … وأطردوهم من مساجدكم ومن وزاراتكم … وهؤلاء حسب فتاويهم العمل في الدولة حرام … مازلنا نقولوا وأبتعدوا عن القذافي وفروخه وقبائلهم الفاسدة الموالية لهم … أن بقيتم على نهج القذافي وفروخه توا ينفعكم القذافي وفروخه للي تعبدون فيهم من دون الله … أغلقوا المياة عن الفقراء والضعفاء … وأغلقوا النفط عن الفقراء والضعفاء … بعزة الله العظيم الجبار جايتكم كورونا أسوا من هذه الكورونا المنتشرة فيكم أنتم ويهودكم ونصارتكم وجميع أهلكم وأعوانكم وجنودكم وأتباعكم وأشياعكم في العالم … وستكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا في العالم .
    والله على نقولوا شهيد.
    اللهم أني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في البر والبحر
    أبشروا بذلك

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