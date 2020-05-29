عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا

عبر عميد بلدية سبها الشاوش غربال، عن قلقه من أن تصبح البلدية بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت 24 حالة إصابة بالفيروس من أصل 54 حالة إصابة في ليبيا كلها خلال الأيام الماضية.

وشدد الشاوش، في تصريحات له اليوم، على أن هناك تصاعدا كبيرا في الإصابات بفيروس كورونا بناء علي نتائج التحاليل الأخيرة، لافتا إلى تسجيل حالة وفاة واحدة فقط مؤكدة بإصابتها بالفيروس كورونا كما أن هناك حالة وفاة لم يتم أخد العينة منها، ولكن وفقا للأعراض التي كانت عليها تبين أن سبب الوفاة هو فيروس كورونا، حتي أن هناك إصابات في صفوف المخالطين لها.

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ولفت إلى أن أغلب الحالات موجودة في محلتين من محلات المدينة هما (الجديد والمهدية)، مضيفا أن العدد في تزايد ولربما يكون هناك توسع جغرافي، لكن الجهود مستمرة في أخد العينات.

ووجه غربال، نداء لكل الجهات المحلية في البلاد بعيدا عن أي تجاذب سياسي للتدخل السريع لمكافحة وحصر الوباء، كما وجه نداء إنسانيا للهيئات والمنظمات ذات العلاقة لتقديم الدعم اللازم.

وتابع أن سبها تتوسط بلديات فزان وإمكانيتها كبيرة لهذا هي بحاجة لأغلب الدعم، كونها تضم أكبر كثافة سكانية في المنطقة، «بلدية سبها والمراكز الصحية التي توجد بها هي من تقدم اغلب الرعاية الصحية لكافة سكان الجنوب»، مضيفا أنه «إذا ما حصل انهيار صحي في بلدية سبها لا قدر الله هذا يعني انهيار صحي في كل بلديات الجنوب».

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