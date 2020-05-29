مصراتة تستقبل طائرتين حربيتين تركيتين

كشفت رادارات الرصد اليوم الجمعة وصول طائرتين حربيتين تركيتين إلى مطار مصراتة.

وأظهر موقع ايتاميل رادار صورا جوية تبين دخول طائرة لوكهيد سي 130 إي المغادرة من إسطنبول إلى منطقة معلومات الطيران بطرابلس، فيما غادرت قبل بضع دقائق طائرة مماثلة من إسطنبول متجهة لمصراتة.

وأكد الموقع رصد ما لا يقل عن 11 رحلة طيران من إسطنبول إلى مصراتة في آخر 9 أيام.

يشار إلى أن طائرة لوكهيد سي-130 هيركوليز (Lockheed C-130 Hercules)‏ هي نوع من الطائرات التي تحمل في العادة قوات العمليات الخاصة للقفز بالمظلات من ارتفاعات منخفضة أو الهبوط للقيام بأعمال هجومية في عمق الأراضي المعادية، كما أنها تستخدم لأغراض الشحن والدعم الجوي، وتعود الطائرة للأسطول الأمريكي.

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