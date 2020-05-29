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«صوان»: أشعر بالأسى بعد قتل المهاجرين في «مزدة»

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، إنه “يتعين على الحكومة التعجيل بتقديم كل المتورطين في قتل 30 مهاجراً في مزدة للعدالة ليكونوا عبرة لكل المعتدين” على حد قوله.

أضاف “صوان” على حسابه بـ”فيسبوك”: “أدين بشدة وأشعر بالأسى والحزن على الأرواح التي أزهقت ظلما في مزدة بطريقة انتقامية عمياء، عابروا سبيل جاؤوا مكرهين نتيجة الظروف القاسية بحثا عن لقمة العيش، يواجهون فعلا إجراميا يخالف الدين والقانون والعرف وكل الأخلاق الإنسانية” على حد قوله.

وأدان سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند عملية القتل المأساوية لعدد 30 مهاجرًا في مزدة وإصابة عدد آخر على خلفية وفاة أحد تجار البشر حسب ما أفادت به التقارير.

وكان معظم الضحايا من بنغلاديش، وتواصل السفير نورلاند مع السفير البنغلاديشي، الشيخ إسكندر علي، للتعبير عن تعازيه الخالصة، بحسب بيان للسفارة الأمريكية.

أضاف البيان: “هذا المثال المروّع للإفلات من العقاب يجعل المجتمع الدولي يركّز اهتمامه على العوامل الملحة التي تدفع الناس إلى مغادرة بلدانهم بحثًا عن حياة أفضل في مكان آخر، والمعاناة وسوء المعاملة التي يتعرضون لها على أيدي المتاجرين بالبشر، وعلى ضرورة إنهاء الصراع في ليبيا بحيث يمكن بسط سلطة الدولة بشكل صحيح في جميع أنحاء البلاد”.

وتحظى “حكومة الوفاق” بسجل سيء في معاملة المهاجرين، علاوة على تورطها في عمليات الإتجار بالبشر، ومراكز الاحتجاز سيئة السمعة، وسبق أن نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، قبل أسابيع، تقريرا مطولا، عرضت فيه قصصا مأساوية عن حالات من التعذيب والاغتصاب والقتل داخل معسكرات احتجاز اللاجئين في طرابلس.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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  • الحيوان صوان صعبان عليه مقتل مهجرين من بنجلاديش ونسى هذا البغل انه السبب فى بحور الدم التى تسيل فى ليبيا عندما شجع السراج بحسب اعترافه ان يعمل دون نيل ثقة مجلس النواب ومن خلال اجهاض كل المحاولات للصلح بين جميع الاطراف فى ايطاليا وفرنسا وابوظبى والقاهرة فهو يعرف ان اى ان الخوان لايعيشون الا فى الظلام واى انتخابات فى ليبيا سيسقطوا فيها بجدارة ويدخلوا السجون قصاصا منهم لجرائمهم ولكن لن يفلتوا من القصاص وقريبا جدا مثل مرشدهم العام ونائبه الشاطر اخبث خلق الله فى السجن منذ سبع سنوات ولم ينفعهم لا الامريكان ولا اردوغان وكما قال رئيس حزب العدالة والتنمية السابق احمد داود اوغلوا ان حزب العدالة والتنمية التركى سيسقط قرييا ومن كان ذلك مؤسس للحزب وكان رئيس وزراء تركيا ترك الحزب التركى بعد انحرف عن مبادئه وانسحب اغلب مؤسسيه من الكفاءات التى حققت انجازات كبيرة فى البداية والان انتكاسات كبيرة والاقتراب من الافلاس نتيجة حثالة المجتمع من الخوان الاغبياء حول اردوغان

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  • The biggest LAIR, you are so very senseless/soulless ugly fat & deformed pieces of rotten Misratee FLESH
    All brother/sister hood of ShawaTeen lack or do not have all of the 5 senses & just rotten & diseased FLESH

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  • الاخوان لا عهد لهم ولا امان كلاب الصهاينة يتنفسون الكذب وتاريخهم ملئ بالاجرام قال عنهم حسن البنا بعد ان قتلوا النقراشى رئيس وزراء مصر وذهب حسن البنا الى القصر الملكى لمقابلة الملك وقال فى مؤتمر صحفى عن الاخوان انهم ليسوا اخوان ولا مسلمين فقتلوه بعد اسبوع من قول الحقيقة وهم من قتلوا السادات فى عرض عسكرى مع انه من اخرجهم من السجون اردوه قتيلا ليردوا له الجميل !!!

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