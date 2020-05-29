«صوان»: أشعر بالأسى بعد قتل المهاجرين في «مزدة»

قال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، إنه “يتعين على الحكومة التعجيل بتقديم كل المتورطين في قتل 30 مهاجراً في مزدة للعدالة ليكونوا عبرة لكل المعتدين” على حد قوله.

أضاف “صوان” على حسابه بـ”فيسبوك”: “أدين بشدة وأشعر بالأسى والحزن على الأرواح التي أزهقت ظلما في مزدة بطريقة انتقامية عمياء، عابروا سبيل جاؤوا مكرهين نتيجة الظروف القاسية بحثا عن لقمة العيش، يواجهون فعلا إجراميا يخالف الدين والقانون والعرف وكل الأخلاق الإنسانية” على حد قوله.

وأدان سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند عملية القتل المأساوية لعدد 30 مهاجرًا في مزدة وإصابة عدد آخر على خلفية وفاة أحد تجار البشر حسب ما أفادت به التقارير.

وكان معظم الضحايا من بنغلاديش، وتواصل السفير نورلاند مع السفير البنغلاديشي، الشيخ إسكندر علي، للتعبير عن تعازيه الخالصة، بحسب بيان للسفارة الأمريكية.

أضاف البيان: “هذا المثال المروّع للإفلات من العقاب يجعل المجتمع الدولي يركّز اهتمامه على العوامل الملحة التي تدفع الناس إلى مغادرة بلدانهم بحثًا عن حياة أفضل في مكان آخر، والمعاناة وسوء المعاملة التي يتعرضون لها على أيدي المتاجرين بالبشر، وعلى ضرورة إنهاء الصراع في ليبيا بحيث يمكن بسط سلطة الدولة بشكل صحيح في جميع أنحاء البلاد”.

وتحظى “حكومة الوفاق” بسجل سيء في معاملة المهاجرين، علاوة على تورطها في عمليات الإتجار بالبشر، ومراكز الاحتجاز سيئة السمعة، وسبق أن نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، قبل أسابيع، تقريرا مطولا، عرضت فيه قصصا مأساوية عن حالات من التعذيب والاغتصاب والقتل داخل معسكرات احتجاز اللاجئين في طرابلس.