اخبار ليبيا الان

المشري: لدينا 6000 مقاتلا لتحرير المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 10 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – سامر أبووردة |

29 May, 2020

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إن الدور التركي في ليبيا لا يجب أن ينتهي بأعمال عسكرية فقط، متابعا: “نحن نريدهم أن يساعدوننا في إقامة الدولة”

ورأى المشري، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء، عبر قناة “الجزيرة” القطرية، تابعتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن تحقيق ذلك يستلزم أن تبسط حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي.

وأضاف، أن قوات حكومة الوفاق، من طرابلس والزاوية ومصراته، لن تذهب إلى المنطقة الشرقية.

وأكمل: “لدينا الآن أكثر من 5000 – 6000 مقاتل موجودين الآن يقاتلون على تخوم طرابلس، هم من المنطقة الشرقية من بنغازي، وهذه هي القوات الحقيقية التي ستحرر المنطقة الشرقية”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • متخلف عقليا فالجيش الوطنى لديه 6 مليون ليبى قادرون على سحق كل هؤلاء المرتزقة ويكفى ان الجيش الوطنى استطاع سحق اضعاف هذا العدد فى بنغازى وحدها وباعداد قليلة والان يمتلك جيش كبير مائة الف مقاتل نظامى نرى بأسهم فى طرابلس وهم يصطادوا جرذانكم بسهولة اتفووووا عليك غبى الدليل على انكم منبوذين شعبيا جلبكم لمرتزقة من سوريا ونهايتكم مثل الخوان فى كل مكان فى السجون او القبور

    رد