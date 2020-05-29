المشري: لدينا 6000 مقاتلا لتحرير المنطقة الشرقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – سامر أبووردة |

29 May, 2020

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إن الدور التركي في ليبيا لا يجب أن ينتهي بأعمال عسكرية فقط، متابعا: “نحن نريدهم أن يساعدوننا في إقامة الدولة”

ورأى المشري، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء، عبر قناة “الجزيرة” القطرية، تابعتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن تحقيق ذلك يستلزم أن تبسط حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي.

وأضاف، أن قوات حكومة الوفاق، من طرابلس والزاوية ومصراته، لن تذهب إلى المنطقة الشرقية.

وأكمل: “لدينا الآن أكثر من 5000 – 6000 مقاتل موجودين الآن يقاتلون على تخوم طرابلس، هم من المنطقة الشرقية من بنغازي، وهذه هي القوات الحقيقية التي ستحرر المنطقة الشرقية”