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تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على محيط منطقة السبعة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد شهود عيان، الجمعة، بتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على
محيط منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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