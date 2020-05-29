أفاد شهود عيان، الجمعة، بتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على

محيط منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس.

The post تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على محيط منطقة السبعة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24