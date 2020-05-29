“الإعلام الحربي”:القوات المسلحة تدمر المليشيات فى 4 محاور

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، إن القوات المُسلحة العربية الليبية، دمرت المليشيات والمرتزقة السوريين،الذين أرسلتهم تركيا، فى أكثر من محور أبرزها ، مثلث الكهرباء – وكوبري المطار – وشارع الغاز – ومحور الرملة ، وألحقت بهم خسائراً كبيرة في صفوفهم .

وتابعت الشعبة، فى إيجاز صحفى ،اليوم الجمعة، كما قامت القوات المسلحة الليبية بغنم عددٍ من الآليات ، وبسطت السيطرة الكاملة على المناطق المذكورة ،علماً بأن الاشتباكات لازالت مستمرة في محور كازيرما ، وذلك بعد ما حاولت مجموعات المليشيات صباح اليوم التقدم إلى مراصد القوات المسلحة .

وأضافت، القوات المسلحة تحرص على سلامة المدنيين، وإن إرجاعهم وإجبارهم على البقاء في مناطق العمليات العسكرية واستخدامهم كدروعٍ بشرية، من قبل المليشيات تُعدّ من أنذل التصرفات التي تشهدها حرب تحرير العاصمة طرابلس .