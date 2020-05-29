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الإمداد الطبي بالحكومة الليبية يرسل شحنة عاجلة إلى الجنوب

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية اليوم إرسال شحنة عاجلة إلى الجنوب وذلك في إطار الاستجابة والدعم للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.

الجهاز أوضح أن الشحنة مكونة من أدوية طوارئ ومطهرات ومستلزمات مختبرات ومستلزمات طبية ووقائية للعناصر الطبية وفق المواصفات العالمية المعتمدة لمكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن هذه الشحنة تأتي ضمن شحنات سيتم دعم المنطقة الجنوبية بها خلال الفترة القادمة وذلك بالتنسيق المباشر مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية بسبها، ووكيل وزراة الصحة بالحكومة الليبية عن الجنوب.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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