تطورات الوضع الوبائي وتفاصيل الحالات الجديدة بكورونا.. والفيروس يدخل مدينة جديدة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تفاصيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنها اليوم الجمعة، والتي تم تسجيلها في مدينة سبها ومنطقة جديدة يدخلها الفيروس لأول مرة وهي منطقة محروقة في وادي الشاطئ.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجمعة الموافق 29 مايو 2020م تطورا وبائيا جديدا بالمنطقة الجنوبية بتسجيل 13 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد مفصلة كالآتي:

ــ تعود الحالات ال13 لمخالطين من مدينة على النحو التالي :

ــ 11 حالة مخالطة في مدينة سبها

ــ حالتان من منطقة المحروقة في الشاطئ.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض السادة المواطنون المقيمون في مدينة سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

ــ كما يطلب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي

ـ ويهيب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195 لأي إستفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

ــ مع العلم بأن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وإحالتها إلى المختبر الطبي لفرع المركز بسبها.

وبلغ إجمالي الاصابات 118، والحالات النشطة 72، والمتعافين 41، والوفيات 5.

فيما بلغ عدد العينات تم تحليلها بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض : 5203 عينة.

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