رئيس مجلس النواب يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات سياسية

قالت مصادر لـ”الساعة 24″ إن رئيس البرلمان عقيلة صالح وصل إلى القاهرة اليوم الجمعة لإجراء محادثات سياسية.

وكان صالح دعا في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم إلى سحب الاعتراف الدولي بالمجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، وإعادة تشكيله وتشكيل حكومة وطنية “يمارس عليها المجلس عمله من مدينة ليبية حتى تطهير العاصمة طرابلس”.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحاته أمس الخميس أن النجاح في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية، سيمكن من توفير الميزانيات ودعم جهود المؤسسة العسكرية للحفاظ على سيادة الدولة”.

وشدد عقيلة على أن النجاح “في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية سيمكننا من توفير الميزانيات للصرف على احتياجات المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة ودعم جهود وتطوير المؤسسة العسكرية للحفاظ على سيادة الدولة، حتى تطهير العاصمة وتأمينها من الجماعات الإرهابية وكذلك التوزيع العادل لإرادات النفط والغاز”.

وجدد صالح ‫مطالبة جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي “بتحمل مسؤولياتهم تجاه العدوان على بلادنا”.