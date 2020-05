نارت: تبعية السراج الكاملة لتركيا لا تؤهله أن يكون ممثلا شرعيا للشعب الليبي

قال عضو لجنة الشؤون الخارجية الأوروبية واللجنة الفرعية

للأمن الأوروبي، خافيير نارت، إن تبعية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة،

فائز السراج، الكاملة لتركيا لا تؤهله أن يكون ممثلا شرعيا للشعب الليبي، مؤكدًا

أنه لا يجوز أن يكون الممثل تابعا لجهات خارجية.

وأضاف نارت في مؤتمر نظمه مركز بروكسل الدولي للبحوث بعنوان

“تطورات الأزمة الليبية” أن هذا التواطؤ مسيء جدا لليبيين ويعزز الفوضى والحروب

وقوة المليشيات، مبينًا أن سكان المناطق الشرقية ينظرون إلى “حفتر” بأنه

قادر على صنع السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المطلوبة.

وتابع نارت أن اللاجئين والمهاجرين يسعون جاهدين لمغادرة

المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، متساءلا: لماذا لا تغادر الجموع المماثلة المنطقة

الشرقية؟ لافتًا إلى إن ذلك يدل على مدى استقرار الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها

حكومة مجلس النواب.

وأشار نارت إلى أن الحديث عن شرعية حكومة الوفاق هو ضرب من

العبث من المنظورين السياسي والقانوني، خاصة وأن أي حكومة في طرابلس لم ولن تحظى بالشرعية

إن لم يوافق عليها مجلس النواب، مضيفًا أن السراج لا يمثل واقعا قانونيا مقبولا لأنه

يتحكم في حفنة من المليشيات المنفلتة، والتي كانت حتى زمن قريب تتقاتل فيما بينها دون

أن تعير اهتمامها للدُمية المسماة السرّاج.

