عقيلة صالح يصل جمهورية مصر العربية في زيارة يلتقي خلالها بعض المسؤولين المصريين
القاهرة – بوابة إفريقيا الإخبارية |
29 May, 2020
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من حق القائد الاعلى للجيش الوطنى ورئيس مجلس النواب المعترف به دوليا وشعبيا ان يطلب من مصر تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك ودعم الجيش الوطنى فى التصدى للغزو التركى ومجرد تحرك الجيش المصرى ووصوله الى سرت بقوات برية وبحرية وجوية سيكون رادعا للغزو التركى الذى تخطى الخطوط الحمراء للامن القومى المصرى والعربى ووجب الرد عليه بقوة
طبقا لكل الاعراف الديمقراطية فان رئيس البرلمان المعترف به دوليا هو رئيس البلاد المؤقت فى حالة عدم وجود رئيس منتخب من الشعب كما حدث العام الماضى فى تونس والجزائر ولا يوجد فى العالم كله فرض امعة مرفوض من البرلمان ليحكم ليييا ويسلمها للمحتل التركى ولم يؤدى اى قسم دستورى حتى الان !!!!
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