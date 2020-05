#عاجل :

رويترز: الجيش الأمريكي يرى أن حضور موسكو بليبيا قد يعزز لاحقا بنشر منظومات دفاعية وهو ما يشكل خطراً على الناتو

#218NEWS

………….. يتبع

