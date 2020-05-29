أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس

كورونا ببلدية مصراتة، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا يوم أمس الجمعة في البلدية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف حالة

واحدة وتبين أنها بصحة جيدة، ولا تعاني من أعراض فيروس كورونا.

وأضافت اللجنة أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر قام بالكشف

على 3 حالات، من بينها حالة واحدة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وتم تحويلها لفريق

الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني

لمكافحة الأمراض مصراتة، مبينة أن باقي الحالات بصحة جيدة ولا تعاني من أعراض فيروس

كورونا، لافتة إلى أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام لم يسجل دخول حالات

يوم الجمعة.

وتابعت اللجنة أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

قام بسحب 152 مسحة أنفية بلعومية مختلفة، منها 93 مسحة للعائدين من السفر، وقد تم إرسالها

لمركز مكافحة الأمراض مصراتة، وفي انتظار نتائج التحاليل.

وأشارت اللجنة إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة أعلن أن المسحات التي تم سحبها الخميس وعددها 56 مسحة، كانت نتائج التحاليل سالبة، مؤكدة أن الفريق يقوم بالمتابعة مع جميع الحالات في حالة حدوث أي تطور، مضيفة أن مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة لم يسجل دخول حالات يوم أمس الجمعة.

The post لجنة مكافحة كورونا بمصراتة: لا إصابات جديدة في البلدية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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