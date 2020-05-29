شنكر: لا مكان للقوى الأجنبية والمرتزقة في ليبيا

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر، إنه لا مكان للقوى الأجنبية والمرتزقة في ليبيا وثمة فرصة لهدنة في ليبيا تمهد لمباحثات لإنهاء النزاع .

وأعرب “شنكر” في مقابلة له مع قناة العربية عن قلق الولايات المتحدة الأميركية من الوجود الروسي في ليبيا خاصةً بعد وصول طائرات مقاتلة روسية”.

وتحدث المسؤول الأميركي عن المعاناة الإنسانية المستمرة في ليبيا ، مديناً استخدام الأطفال في الاشتباكات المسلحة التي تشهدها البلاد منبهاً إلى أن وزارة الخارجية ستقدم تقريراً بالخصوص.

وخلص “شنكر” إلى القول بأن وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو” منشغل بالمسألة الليبية مؤخراً واتصل برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق منذ أيام، كما أنه دعى الأطراف إلى العودة إلى المسار السياسي وللمفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية